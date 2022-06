Quickie vom 12. Juni 2022, eingestellt von StevenStgt

buchtipp

|

Soeben ist der vierte Band in der Seriediesmal daserschienen. Der Fotograf Wilhelm Betz veröffentlicht zusammen mit dem Kolumnisten der Stuttgarter Nachrichten/Stuttgarter Zeitung Uwe Bogen diesen hochwertigen Bildband.Immer mehr Menschen erkennen, dass Diversität alle bereichert.Wir feiern am Beispiel der porträtierten Menschen die Buntheit von Stuttgart.Mit mutiger Ehrlichkeit sprechen die Porträtierten im Buch, die alle Buchstaben aus LSBTTIQ (lesbisch, schwul, bisexuell, transgender, transsexuell, intersexuell und queer) repräsentieren, über ihre Träume, ihre Enttäuschungen und die Reize des Anderssein. Die Köpfe zeigen Gesicht, damit Vorurteile und Stigmatisierungen in einer weltoffenen Stadt keine Chance haben.Sie machen deutlich:Das Buch ist ab Juli überall im Buchhandel, u.a. auch beimin der Nesenbachstr. 52 in Stuttgart erhältlich.