Quickie vom 12. Juni 2022, eingestellt von StevenStgt

party : stuttgart

|

Der Vorverkauf für "" vomaufist gestartet!Die Lovepop ist in & im Fluss. Das erste queere, mehrtägige Open Air & Clubfestival Süddeutschlands auf Fridas Pier, einem deutschlandweit einmaligen Veranstaltungsgelände. Direkt am Stuttgarter Neckarufer liegt das ehemalige und heute denkmalgeschützte Kohleverladepier, das mit seinem Industriecharme der ideale Ort für den Open Air-Teil des Festivals ist. Ebenfalls Open Air gefeiert wird bis Mitternacht auf dem Oberdeck des historischen Frachtschiffes "Wilhelm Knipscheer", das direkt am Pier liegt und dessen Unterdeck zu einem Club umgebaut wurde. Hier wird dann bis in den nächsten Morgen weitergetanzt.23 DJs aus ganz Deutschland und dem benachbarten Ausland, darunter Headliner wie Electric Indigo aus Wien, Karotte aus Frankfurt oder der Berliner Panorama-Bar (Berghain) Resident ND_Baumecker, aber auch Stuttgarter Nachwuchs-DJs werden 3 Tage lang die 2 Open Air Areas & den Club beschallen. Während Pier & Club der elektronischen Tanzmusik vorbehalten sind, gibt es auf auf dem Oberdeck des Schiffes Pop, RnB, HipHop & Black Music. Fast alle gebuchten DJs gehören der Lgbtiq-Community an, oder aber sie stehen in einem direkten Bezug dazu. Aber natürlich steht das Festival unter dem bewährten Lovepop-Motto „queer - straight - whatever“, es wird ein Fest für Alle, Alle sind herzlich willkommen!Neben der Musik gehören auch Künstler*Innen, wie Stuttgarts Drag-Ikone Vava Vilde, der Videokünstler Vikamin - der das gesamte Gelände mit seinen Videoinstallationen in Szene setzen wird -, sowie einmalige LED-Acts von Lilora, Walking Acts von Verena Rau und Jonglage & Circus von Falabares, alle produziert von SeeArts, mit zum täglichen Programm und Augenschmaus.Darüber hinaus gibt es Infostände von queeren Vereinen & Einrichtungen, Foodstationen von vegan bis fleischig, natürlich Bars, sowie für alle schnell Entschlossenen auch eine Tattoo-Station.Alle Infos zum Festival gibt es unter www.lovepop.info/imfluss. Vergünstigte Tages- & Nacht Einzeltickets, sowie Kombitickets sind im Online-Vorverkauf (Link unten) erhältlich, es gibt aber auch ausreichend Tickets an der Tages- bzw. Abendkasse.