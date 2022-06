Quickie vom 12. Juni 2022, eingestellt von StevenStgt

Im Juli wird gleich 2 mal bei dergetanzt!Bevor wir am 30. Juli die legendäre "LOVEPOP PRIDE EDITION" feiern, heißt es am 2. Juli im White Noise - Club, Bar & Space "LOVEPOP loves Climax Institutes".Bei unserer unregelmäßigen Reihe "LOVEPOP loves..." liefern diesmal die Climax Institutes DJs Kiti Arsa, Clochard & Michael Clash Gottschalk den elektronischen Sound im White Noise Club. Vicked Wisuals (Videoart) werden vom Climax-vj Vikamin in den Raum geworfen. In der White Noise Bar gibt es Poppiges von der Ulmerin Lisa La Vocal, bekannt u.a. auch von der Pink Heaven in München und unseren letztjährigen Open Air Events auf Fridas Pier.Im White Noise Space, unserer großen Open Air Area, gibt es an der neuen Außenbar diverse Flaschengetränke. Los gehts bereits um 22.00 Uhr, der Eintritt beträgt 12€.