4. Juni 2022

- Best of RnB & HipHop gepaart mit Balkan, Turkish, Greek und Orient am Samstag, 02. Juli in Stuttgart.Für die richtige Musik sorgen Dj Kanun (Resident HomOriental Köln), Dj Mesut (Resident 1001 Gay Oriental Night), Veronica Mont Royal (Our Balkan Queen)Die feinste Mischung aus RnB & HipHop gepaart mit einer Prise Balkan, Turkish, Greek und Orient Beats. Dafür ist DJ Kanun bekannt. Unzählige Male hat er bereits die Tanzflächen in Köln (HomOriental Köln) und Frankfurt (1001 Gay Nights) zum Beben gebracht.Exklusiv für unsere Queer Events verwandelt sich der Laden in ein pures Kunstwerk an dem mehrere der gefragtesten Künstler Stuttgarts am Werke waren. Tagsüber Asian Fusion Restaurant und Bar & exklusiv für unsere Gay Events ein Szeneclub im Herzen Stuttgarts. Sogar mit Diskokugel! Ein Außenbereich und eine heisse Atmosphäre mit südländischem Flair erwartet euch.