Quickie vom 26. Mai 2022, eingestellt von StevenStgt

csd : schwäbisch hall

|

Wir zeigen uns, wie wir sind. Wair wollen sein, wie wir sind. Wir lieben, wen wir wollen.Deswegen wollen wir auf die Straße gehen, um ein Zeichen setzen. Nein zu Hass, Ja zu Liebe!Daher raus auf die Straße zumAblauf des CSD amStart der Demonstration am Landratsamt, Gelbinger Gasse 42, mit Redebeiträge an den Zwischenstopps, unter anderem mit den Themen Transrechte und Akzeptanz in der Arbeitswelt.AbSommerfest auf dem Gelände des club alpha 60 e.V. mit Musik. Dazu Verpflegung mit veganem Essen von Delivery, mit Getränken, veganem Kuchen und Kaffee, viele Infostände rund um das Thema LGBTQIA+, sowie kreative Ecken für Groß und Klein.