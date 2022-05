Quickie vom 26. Mai 2022, eingestellt von StevenStgt

csd : konstanz

|

Amfindet derals gemeinser CSD am See statt.Start ist eine CSD-Demo ist umauf dem Bärenplatz in Kreuzlignen (CH). Von dort zieht die Demo über die Landesgrenze hinweg, durch die Konstanzer Innenstadt zum Stadtgarten in Konstanz (D).Anschließend findet vonein buntes CSD Programm auf der Bühne des Stadtgarten, mit PolitTalk, Musikalisch künstlerischer Unterhaltung, Infostände und Picknick statt.