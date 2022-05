Quickie vom 26. Mai 2022, eingestellt von StevenStgt

csd : freiburg

|

Unter diesem zweisprachigen Motto findet amderstatt.In diesm Jahr feiert der CSD Freiburg über die Landesgrenzen hinaus mit Prides in Frankreich und der Schweiz.Grade in diesen Zeiten wird uns einmal mehr vor Augen geführt wie sehr uns Grenzen gefährlich werden können und wie wichtig Solidarität ist. Ein Angriffskrieg mitten in Europa schien für uns alle unvorstellbar umso mehr erschüttert uns alle die Grausamkeit die hinter nationalistischem Denken und totalitären Machtansprüchen steht. Mit unserem Motto beziehen wir uns nicht nur auf die Gewalt und das Leid das durch Ländergrenzen entsteht, sondern auch auf Grenzen die in unseren Köpfen existieren und ebenfalls für Leid und Ausgrenzung sorgen.