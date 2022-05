Quickie vom 25. Mai 2022, eingestellt von StevenStgt

Viel Spaß bei der neuenvonEs erwartet Euch eine wilde Mischung aus Kabarett, Comedy, Chanson und Travestie für Herz, Hirn und Zwerchfell – eben Unterhaltung mit Haltung, heute Abend mit Wommy und Elfriede Schäufele!Es sieht aus, als sähen wir bald Licht am Ende des Tunnels, der die Kultur schon seit zwei Jahren lahmlegt. Wir nehmen die Herausforderung an, sehen alles positiv und wollen das auch in die Welt tragen: Unterkriegen lassen ist nicht - „Auf geht’s!“, denn „Lachen ist die letzte Waffe, die uns bleibt, wenn wir alles andere zum Heulen finden!“Drum bieten wir auch dieses Jahr wieder unser traditionelles Sommerprogramm an, und weil in unserem Stammhaus am Feuersee das Dach renoviert wird, ziehen wir auf den Pragsattel, also: Herzlich willkommen im Friedrichsbau zu atemberaubenden Abenden mit schönen Chansons, spitzen Satiren, bunten Bonmots und leichter Unterhaltung mit Tiefgang für Herz, Hirn und Zwerchfell – immer nah am Leben und am Puls der Zeit. Erneut bedient Frl. Wommy Wonder, das Urgestein der Travestie, die Klaviatur der großen Gefühle und lädt ein auf eine Achterbahn der Emotionen aus Kabarett, Comedy, Chanson und Travestie..