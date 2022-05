Quickie vom 19. Mai 2022, eingestellt von StevenStgt

party : ulm

|

- Süddeutschlands erfolgreichste Gayparty startet in ULM.Mitten in der Einkaufsmeile von Ulm, zentral in der Stadtmitte findet sich der Club Theatro.In einem ehemaligen Kino wurde das Ambiente eines alten Stadttheaters für einen angesagten Club gefunden.Erlebe den Gay-Party-Blockbuster in einer Traumlocation.Mit den DJs of the Night, Miss Delicious (Sexy Köln) und Sunrise DJ (Fame Stuttgart)Dazu gibt es LIVE Walking Acts und Sexy DancersFAME - das ist Glamour, Leidenschaft und Inbegriff für eine perfekte Partynacht.