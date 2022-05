Quickie vom 19. Mai 2022, eingestellt von StevenStgt

- Süddeutschlands größte Gayparty feiert dasmit Star-DJ Chris Montana (Pacha Ibiza).In den letzten 10 Jahren hat er mit beneidenswerter Sicherheit Hit nach Hit in die Spitze der Dance-Charts geschossen. Mit Singles wie „TrIBIZA“, „Porto Hustle“, „Show Me Love“ oder „Dont give it up“ konnte er genauso den Underground erreichen wie mehr als 3.000.000 Streams auf Spotify.Kollaborationen mit dem Who Is Who der Szene wie Thomas Gold, Paul Van Dyk oder Chris Bekker festigten weiter seinen Ruf als herausragender Produzent. Top-Player wie Tiesto, Roger Sanchez, David Guetta, Avicii oder Armin Van Buuren supporten in ihren Sets Chris` Musik.Als DJ hat Chris Montana mittlerweile mehr Stempel vorzuweisen als der UN- Generalsekreta?r - mit seinem ansteckenden Charme und Charisma begeistert er die Massen in den besten Clubs auf dem Globus, von New York bis Ibiza, Dubai, Brasilien, der Formel 1 in Bahrain oder in Sydney. In jedem seiner Sets ist sein unglaubliches Ko?nnen und sein Ideenreichtum zu spu?ren, so dass „Showman“ Chris Montana sogar Stars wie Justin Timberlake und Gisele Bu?ndchen zu seinen Fans za?hlen darf.