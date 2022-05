Quickie vom 15. Mai 2022, eingestellt von StevenStgt

party : stuttgart

|

Eberhardstraße 37 | Stuttgart



Nach der Party ist vor der Party!Und nachdem es beim Jubiläum im Mai so schön war, feiern wir am 04. Juni bei derimin Stuttgart gleich ganz wild weiter.In der White Noise Bar gibt es - auf vielfachen Wunsch - endlich mal wieder die 80er & 90er Jahre des letzten Jahrhunderts auf die Ohren. An den Decks steht Garth Wedam (DJ Mario) aus Augsburg, der nicht nur bekannte Hits aus dieser Zeit spielen wird. Von Pop über NDW, Rock, Eurodance bis hin zu New Wave ist fast alles dabei, was diese musikalisch so vielfältige Zeit hervorbrachte.Im elektronischen White Noise Club steht der Produzent & Dj Adi Dassler hinterm DJ Pult. Eigentlich ein Schwarzwäldler und lange in Stuttgart zuhause, lebt er inzwischen in Tulum in Mexiko und - wenn er in Europa ist - in Zürich und feiert auch in Lateinamerika große Erfolge. An seiner Seite steht der Stuttgarter Skoko, oft auch in der Romantica oder im Kowalski zu hören.