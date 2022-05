Quickie vom 1. Mai 2022, eingestellt von StevenStgt

Auftaktveranstaltung "" des städtischen Projektes "“, das die Geschichte lesbisch-schwulen Lebens in Schwäbisch Gmünd und seiner Region erforschen und dauerhaft dokumentieren will.Das Museum im Prediger Schwäbisch Gmünd, das Stadtarchiv, die Stabsstelle Chancengleichheit und die Gmünder VHS tragen dieses ambitionierte Projekt. Aus den Recherche-Erkenntnissen wird eine Ausstellung entstehen, die für das Jahr 2026 geplant ist. Stadtrundgänge ergänzen die öffentliche Wahrnehmung.Die Auftaktveranstaltung "Einhorn sucht Regenbogen“ findet statt amauf der Remspark-Bühne Schwäbisch Gmünd und beginnt ummit einer Eröffnung durch Oberbürgermeister Richard Arnold.Es erwarten Euch unter anderem zwei Vorträge, die versiert und engagiert zum Thema hinführen. Karl-Heinz Steinles Impuls „Schwul in Schwaben“ zeichnet die Geschichte schwulen Lebens in Württemberg nach und im Vortrag „Lesbisch in der Provinz“ spricht Kirsten Plötz über das Selbstverständnis, die Sichtbarkeit und Unsichtbarkeit lesbischer Frauen.Der Eintritt ist frei. Um Anmeldung im Museum wird gebeten