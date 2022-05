Quickie vom 1. Mai 2022, eingestellt von StevenStgt

szene : heidelberg

|

Am 17. Mai 2022 kann die „“ aus dem Blickwinkel queeren Lebens entdeckt werden.Wer die „Rainbow City Heidelberg“, ihre Sehenswürdigkeiten und ihre Geschichte aus dem Blickwinkel queeren Lebens kennenlernen will, der kann aman einer QueerTour anlässlich des IDAHOBIT* teilnehmen.Auch gilt der 17.5. nach wie vor als Feiertag der Schwulen, da im § 175 StGB sexuelle Handlungen zwischen Männern unter Strafe gestellt wurden. Dieser sogenannte „Schwulenparagraf“ wurde erst 1994 aus dem Strafgesetzbuch gestrichen. Bis dahin wurden homosexuelle Männer auch oft als 175-er bezeichnet und diskriminiert.Gründe genug, dass an diesem Tag Gästeführer Steffen Schmid seine Teilnehmerinnen und Teilnehmer bei der QueerTour wieder zu vielen Sehenswürdigkeiten, aber auch zu weniger bekannten Orten Heidelbergs führt. Dabei reichen die Themen von homosexuellen Heidelberger Persönlichkeiten – vom Barock bis in die Neuzeit ­–, über bisher ungenannte und unbekannte Schicksale queerer Menschen, die Verfolgung und Ermordung Homosexueller in der Nazizeit, bis hin zum aktuellen queeren Leben in der Stadt.Der Altstadtrundgang dauert ca. 2,5 Stunden. Treffpunkt ist auf dem Karlsplatz beim Sebastian-Münster-Brunnen. Der Preis pro Person beträgt 14 Euro inklusive einer süßen Überraschung. Die maximale Teilnehmerzahl beträgt 20 Personen.Eine Anmeldung unter queertour-heidelberg@gmx.de ist zwingend erforderlich