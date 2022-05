Quickie vom 26. Mai 2022, eingestellt von StevenStgt

queerfilmnacht

|

Imzeigen wir Euch im Rahmen derden südafrikanischen Film "Moffie".Südafrika 1981, zur Zeit der Apartheid: Wie alle weißen jungen Männer muss auch Nicholas Van der Swart seinen zweijährigen Militärdienst leisten, um das Regime vor der Bedrohung durch den Kommunismus und die „Schwarze Gefahr“ zu verteidigen. Dass Nicholas schwul ist, darf niemand wissen, denn wer in der Truppe als „moffie“ erkannt ist, wird brutal schikaniert und gequält. Doch dann verliebt sich Nicholas in seinen Kameraden Dylan …

Mit epischer Bildsprache zeigt Oliver Hermanus’ authentisches Soldatendrama, wie das Apartheid-Regime neben all seinen rassistischen Gräueltaten auch unzählige weiße junge Männer körperlich und physisch zugrunde gerichtet hat – durch das staatliche Verlangen, Homosexuelle und alle anderen „Abweichler“ aus der südafrikanischen Gesellschaft zu beseitigen.



Di. 21.06.2022 | 19.00 Uhr | Delphi Arthaus Kino | Tübinger Str. 6 | Stuttgart

Di. 14.06.2022 | 20.00 Uhr | Cineplex Planken | P4, 13 | Mannheim

Do. 29.06.2022 | 20.00 Uhr | Kino Schauburg | Marienstr. 16 | Karlsruhe

So. 19.06.2022 | 20.45 Uhr | Kino Kandelhof | Kandelstr. 27 | Freiburg

Di. 14.06.2022 | 19.00 Uhr | Kino Central | Hauptstr. 59 | Rottweil