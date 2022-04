Quickie vom 16. April 2022, eingestellt von StevenStgt

Es wird jubiliert, amfeiern wirin der Schwabenmetropole. Nach Hamburg und Augsburg kam das kunterbunte, queere Partyvergnügen 2008 auch nach Stuttgart und ist seitdem eine der erfolgreichsten Partyreihen der Stadt. Die Mischung machts, egal ob jung oder alt, reich oder arm, lesbisch, schwul, bi, trans oder hetero, schwarz oder weiß, bei der Lovepop ist wirklich jeder willkommen. Und auch musikalisch setzen wir mit über 40 wechselnden DJs im Jahr in der Vielfältigkeit Maßstäbe.Nachdem die Jubelfeiern 2020 & 21 leider pandemiebedingt ausfallen mussten, freuen wir uns diesmal auf ein besonders rauschendes Fest.In der White Noise Bar gibt es beim Jubelfest Pop que(e)rbeet von DJane Käry aus Frankfurt, sie ist auf vielen queeren Party der Republik gebucht, u.a. beim SchwuLesDance in Freiburg, dem L-Beach-Festival am Weissenhäuser Strand oder bei der Lovepop in Augsburg. Außerdem hat sie mit dem “Bunten Rauschen” ihre eigene, queere Partyreihe in Karlsruhe. An Kärys Seite steht Matthew Black, auch er ist ein gern gehörter DJ auf vielen Partys. Neben der Himbeerparty in Mannheim, dem SchwuLesDance in Freiburg und dem Exile in Köln spielt er auch regelmäßig auf den Lovepops in Augsburg & StuttgartIm White Noise Club gibt es wie gewohnt elektronische Tanzmusik auf die Ohren. An den Decks steht Romantica- Macherin Femcat, sie spielt nebenher u.a. auch in der Fou-Fou Bar oder auf Fridas Pier. Ihr grandioses Set auf dem CSD Lovepop Open Air 2021 bleibt unvergessen. Wie schon damals steht auch diesmal wieder unser Lovepop Resident in Sachen elektronischer Musik, Martin Rapp, mit auf dem DJ Pult. Partys in Köln, Augsburg, Zürich, Wien und Berlin sind nur einige Stationen seiner DJ-Karriere.Zum Jubiläum gibt es einen Welcomeshot bis Mitternacht, eine neue Außenbar, eine besondere Jubel-Deko & Sweeties. Los gehts um 22 Uhr, der Eintritt beträgt 12€.