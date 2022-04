Quickie vom 15. April 2022, eingestellt von StevenStgt

party : stuttgart

|

Ganz große Ereignisse werfen ihre Schatten voraus.,das erste dreitägige, queere Festival in Süddeutschland. Vomaufvon Fridas Pier, am und im Neckar in Stuttgart.Über 20, auch international bekannte DJ/anes, poppige & elektronische Floors, Videoart, Künstler, Drags, Food, Tattootruck, Infomeile u.v.m. in und auf einer, in Deutschland einmaligen Location.Das gesamte, ausführliche Programm wird am 1. Juni 2022 veröffentlicht, gleichzeitig startet der Vorverkauf. Alle Infos dazu gibt es dann unter den unten stehenden Links.Wer nicht wagt, der nicht gewinnt. Das Lovepop-Team wagt sich an dieses einmalige Projekt und freut sich schon tierisch darauf.Das Festival wird in Kooperation mit dem Stuttgart Pride durchgeführt, ein Teil des Eintritts geht an den Stuttgart Pride.