Quickie vom 27. März 2022, eingestellt von StevenStgt

tv

|

Die schwedische" schildert die Leiden eines jungen Prinzen zwischen Pflicht, Begehren und sozialen Medien. Ein Leben in der royalen Zwangsjacke, erste Liebe und Fragen der Gerechtigkeit: "Young Royals" überzeugt mit authentischem Cast, interessanten Anleihen an der Realität und macht Freude, obwohl es die gefühlt 100. Coming-Out-Serie auf Netflix ist. Ein schwules Märchen – mit Pickeln, Sex und einem rührenden Finale.Der junge Prinz Wilhelm ist der zweite in der schwedischen Thronfolge. Nach einer Schlägerei in einem Club schickt ihn die Königin auf ein abgeschiedenes Internat der oberen Zehntausend, wo Adelige und Geldadelige ihre Kids elitär ausbilden lassen. Dort verliebt Wilhelm sich in Simon. Der Junge mit Migrationshintergrund lebt in einer Sozialbauwohnung und darf wegen eines Stipendiums die Schule des Internats besuchen.Bürgerlich zu lieben ist in Schweden ja okay, aber ein schwuler Prinz? Wilhelm bekommt im Laufe der Serie wohl Probleme, die schwerwiegender sind als eine Schlägerei.