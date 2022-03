Quickie vom 26. März 2022, eingestellt von StevenStgt

. Das Motto des Stuttgarter Christopher Street Day - Stuttgart PRIDE (CSD) in diesem Jahr verbindet einprägsam Stolz und Stärke einer Community, die in Vielfalt vereint ist, mit der weiterhin prekären Lage in vielen Ländern innerhalb der europäischen Union: Dort sind Angehörige der Regenbogen-Community weiterhin Demütigungen, Diskrimierung und teils offener Hasskriminalität ausgesetzt.Deshalb wollen wir als CSD - Stuttgart PRIDE ein Zeichen setzen.Der Stuttgart PRIDE findet in diesem Jahr vomstatt.Der traditionelleim Rathaus der Landeshauptstadt findet am 15. Juli statt.Die bekannte und beliebtezieht am 30. Juli durch die Stadt und endet gegen 19 Uhr mit der CSD-Kundgebung beim Schlossplatz.Am 30. und 31. Juli gibt es wieder diedas Straßenfest zu Stuttgart PRIDE.