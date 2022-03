Quickie vom 26. März 2022, eingestellt von StevenStgt

Nach dem grandiosen Re-Opening im März mit über 2000 Gästen aus der Region feiertamweiter:Der Gay-Blockbuster in Stuttgart am Oster-Samstag: Süddeutschlands grösste Gayparty im größten Club der Innenstadt.Mit DJ Ck (Sexy Köln), Suprise DJ (Amsterdam), DJ Starfucker (Ibiza)Dazu Live: Sängerin JEA, Die internationale Sängerin Jea hat in Holland Popmusik studiert. Ob in Hamburg, Berlin, Düsseldorf oder den Metropolen Barcelona, Lissabon, Sydney, Melbourne, Kapstadt, Kopenhagen, Stockholm und und und… Jea tritt auf der ganzen Welt auf und bringt jede Tanzfläche zum Glühen. Die perfekte Synergie von Souliger Stimme und treibenden Beats.Dazu Stuttgarts größte Laser-Show, Walking-Acts und Sexy Dancers