Es ist soweit, wir können endlich wieder mit Euch feiern. Nach Corona-& Umbaupause rocken wir amwieder dasZum Neustart haben wir das Stuttgarter & Mailänder Label Loveit eingeladen, die Nacht im White Noise Club zu gestalten. Dies ist der Auftakt zur neuen, unregelmäßigen Reihe "", bei der bekannte Stuttgarter Clubs, Partyreihen und Labels den elektronischen Floor bespielen.Loveit ist nicht nur ein Plattenlabel, auch die Parties sind legendär. Mit viel Kreativität gestalten sie ihre Events, oft an aussergewöhnlichen Orten. An den White Noise-Decks stehen die DJs Annéke Laurent, der auch Resident-DJ und Booker im White Noise ist, Morri, Resident bei LOVEiT und auch DJ beim Freien Radio Stuttgart, und Loveit Label-Inhaber JK, der aus Mailand anreist. Ihr Sound umfasst alle Facetten der House-Musik, von Deephouse bis Techouse. Versprochen, der Club wird gerockt.In der White Noise Bar gibt es Pop que(e)rbeet von NiciNation aus Bamberg. Nici, bekannt von der Pink Heaven & der Queer Rooftop in München, aber auch von vielen anderen queeren Parties, begeisterte schon 2019 die Stuttgarter Crowd, als sie am CSD den Schillerplatz direkt nach der Parade und die Gäste der Lovepop in der Nacht rockte und zum Toben brachte. Auch ihr Set bei der Open Air Lovepop zum CSD 2021 auf Fridas Pier brachte den Kahn ganz nett zum Wackeln.Los gehts um 22 Uhr, wir freuen uns schon wie Bolle auf Euch!