Die Stuttgarter Bären & Freunde geh'n am, ammal wieder zu Harry ins legendäre Café Weiß was trinken.Für den Bären-Stammtisch hat Patrone Harry sicher wieder ein hausgemachtes Willkommens-Schnäpschen und die eine oder andere Überraschung vorbereitet und freut sich schon tierisch auf die Bärenmeute.Es gilt die 3G Regel, geimpft, genesen oder getestet.Das Weiß findet ihr in der Geißstraße 16 beim Hans-im-Glück-Brunnen, ganz in der Nähe vom Ruben's.