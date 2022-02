Quickie vom 21. Feb. 2022, eingestellt von StevenStgt

Die IG CSD Stuttgart hat auf ihrem Neujahrsempfang im Cannstatter Kursaal das Motto und die Schirmfrau für die CSD-Saison 2022 vorgestellt.Baden-Württembergs Landtagspräsidentinhat in diesem Jahr die Schirmherrschaft desübernommen.Mit sichtlicher Freude gab sie zu verstehen, die Schirmfrauschaft für den Stuttgarter Christopher Street Day 2022 sei ihr eine Ehre. Aras ist offenkundig begeistert, dass die Regenbogen-Community der Landeshauptstadt ihrem Ruf, den politischsten CSD Deutschlands zu veranstalten, auch nach zwei Jahrzehnten treu bleibt. Nach dem Abschied von Geschäftsführer Christoph Michl starten die Organisatoren mit neuem Corporate Design – einem regenbogenfarben flankierten „Stuttgart Pride“-Logo – mit frischem Wind durch. So will man dieses Jahr ein besonders deutliches gesellschaftliches Zeichen setzen. Das Motto ist ausdrücklich weiter gefasst als der letzte Saison-Slogan „Schaffe, schaffe – bunter werden!“.Diesmal hat sich das CSD-Team ds Motto „“ auf die Fahnen geschrieben. Der Blick weitet sich verstärkt in Richtung EU-Nachbarn.