Quickie vom 27. Jan. 2022, eingestellt von StevenStgt

queerfilm

Wir zeigen Euch im Rahmen derimden US-amerikanischen Film "".Ben ist „back on the dick“: Nach einer Reihe gescheiterter Beziehungsversuche mit Frauen hat der New Yorker Gelegenheitsjobber endlich wieder Sex mit Männern. Die Anbahnungen laufen zunächst eher random ab, online oder in Clubs. Doch dann begegnet er vor einem hippen Buchladen dem Datentechniker Sam und flirtet ihn erfolgreich mit Nietzsche an. „Du strahlst“, stellt Bens Schwester überrascht fest. Doch Ben und Sam tragen beide Wunden mit sich herum, die noch nicht verheilt sind.

Matthew Fifer und Kieran Mulcare betten ihre schwule Liebes­geschichte in den faszinierenden queeren Kosmos New Yorks zwischen Clubbing, Kulturevents und sexueller Intimität ein. In dem sehr persönlichen Film erzählen sie von zwei jungen Männern, die füreinander ihre inneren Mauern fallen lassen und dahinter Schönheit entdecken.



Mi. 23.02.2022 | 20.30 Uhr | Delphi Arthaus Kino | Tübinger Str. 6 | Stuttgart

Di. 08.02.2022 | 20.00 Uhr | Cineplex Planken | P4, 13 | Mannheim

Mi. 23.02.2022 | 21.00 Uhr | Kino Schauburg | Marienstr. 16 | Karlsruhe

So. 20.02.2022 | 20.45 Uhr | Kino Kandelhof | Kandelstr. 27 | Freiburg