Quelle: LSVD

Bei den jährlichen Gedenkveranstaltungen des Bundestages blieben die Oper, die sexuellen und geschlechtlichen Minderheiten angehörten, bisher unerwähnt. Jetzt kommt Bewegung in die Sache.Am 27. Januar 1945 wurden die Gefangenen von Auschwitz von der Roten Armee befreit. In Deutschland wird deshalb seit 1996 jährlich am 27. Januar der Opfer des Nationalsozialismus gedacht. Der Bundestag begeht diesen Tag mit einem offiziellen Gedenkakt.Doch obwohl die Nazis auch unzählige Menschen wegen ihrer sexuellen oder geschlechtlichen Identität in Konzentrationslagern interniert und ermordet haben, hat der Bundestag es bisher versäumt, den Gedenktag auch dieser Opfergruppen zu widmen.Gescheitert ist das Vorhaben stets am ehemaligen Bundestagspräsidenten Wolfgang Schäuble. Auch eine von dem Historiker gestartete Petition, die von 170 Personen aus Wissenschaft, Zivilgesellschaft und Opferverbänden unterschrieben worden war, überzeugte den CDU-Politiker nicht.Die neue Bundestagspräsidentin Bärbel Bas signalisiert dagegen nun Offenheit für eine Änderung. Bei der Ausgestaltung der Gedenkstunde 2023 soll nun der Vorschlag einbezogen werden, die als Homosexuelle im Nationalsozialismus verfolgten und ermordeten Menschen in den Mittelpunkt der Gedenkstunde zu stellen.