Quickie vom 11. Dez. 2021, eingestellt von StevenStgt

gayrechte

|

Quelle: LSVD

Erstmals in ihrer fast 70-jährigen Geschichte hat sich die Innenministerkonferenz (IMK) mit queerfeindlicher Gewalt beschäftigt. Es ist überfällig, dass sich die IMK mit dem Thema befasst“, sagte Berlins Innensenator Andreas Geisel (SPD).Geisel fordert eine genauere Erfassung von Straftaten gegen die LSBTIQ-Community. Er geht von einer hohen Dunkelziffer in dem Feld aus. "Das müssen wir ändern, indem wir beginnen, die Opfer und die Tätermotivation klar zu benennen.“ Zudem soll ein unabhängiges Expertengremium aus Wissenschaft und Praxis, inklusive LSBTIQ-Vertreter:innen, Handlungsempfehlungen zur Bekämpfung der Gewalttaten und für die Sensibilisierung der Sicherheitsbehörden erarbeiten. Ziel sei es, die Anzeigen der Straftaten zu erhöhen – da diese nur so verfolgt werden könnten.Das BKA zählte für das vergangene Jahr bundesweit 782 Straftaten aufgrund der sexuellen Orientierung. Laut des Lesben- und Schwulenverbands (LSVD) werden 80 bis 90 Prozent der Delikte aber gar nicht angezeigt oder nicht korrekt registriert.