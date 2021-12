Quickie vom 11. Dez. 2021, eingestellt von StevenStgt

„Smalltown Boy“ war sein größter Hit. Eine Hymne für alle schwulen Jungs vom Lande. Es war ein Song von gesellschaftlicher Relevanz: In dem Song „Smalltown Boy“ machten Bronski Beat auf die Probleme eines homosexuellen Teenagers in der Kleinstadt aufmerksam.Mit programmatischen Songs wie "Smalltown Boy", "Why" oder "It Ain't Necessarily So" verzeichneten Bronski Beat nationale und internationale Hits. Bronski Beatlieferte mit seinem Hit eine Hymne der schwul-lesbischen Bewegungen in den 80s ab.Nun ist Steve Bronski, der als Keyboarder den Song mitkomponiert hatte, im Alter von 61 Jahren gestorben. Dies bestätigte eine Freundin gegenüber der BBC.Jimmy Somerville, der einstige Sänger von Bronski Beat, gedachte seines Bandkollegen via Twitter: „Er war ein talentierter und ein sehr melodischer Mann“, schrieb Somerville zu einem Foto von ihm, Bronski und dem 2016 verstorbenen Larry Steinbachek. Er habe an vielen Songs mit Bronski gearbeitet, „und an dem einen, der unsere Leben verändert hat und so viele andere berührt“ habe. „Danke für die Melodie Steve“, schrieb Somerville.