Quickie vom 28. Nov. 2021, eingestellt von StevenStgt

Nachdem der Stuttgarter Weihnachtsmarkt 2021 kurzfristig abgesagt werden musste, kann leider auch der traditionelle Glühweinstand der AIDS-Hilfe Stuttgart, hinter dem Rathaus, nicht stattfinden.Neben der Tatsache, dass sämtlich Dinge, die in den letzten Wochen organisiert und vorbereitet wurden, nun wo es geht wieder rückabgewickelt werden müssen, steht natürlich eine Vielzahl an Verkaufsware bereit, die am Weihnachtsmarktstand hätte verkauft werden sollen. Denn unsere ehrenamtlichen Mitarbeitenden waren wie jedes Jahr bereits fleißig für uns tätig und haben u.a. über 400 Gläser Marmelade gekocht und mit Etiketten versehen, einen bunten Mix an Plätzchen eingetütet, Socken, Schals und weitere Strickwaren gestrickt und ausgezeichnet usw.Daher wird es wie im letzten Jahr einenin der Beratungs- und Geschäftsstelle der AIDS-Hilfe Stuttgart geben, an dem die kleinen Präsente und Mitbringsel zu Gunsten der AIDS-Hilfe Stuttgart e.V. verkauft werden.Diein der Johannesstr. 19 in Stuttgart ist für Euch