ist das LGBTIQ*-freundlichste Reiseland 2021.Die Redaktionen von männer* und Spartacus haben den jährlichen Gay Travel Index erarbeitet und einer kann sich richtig freuen: Justin Trudeau, der Ministerpräsident von Kanada.Der beliebte Regierungschef ist maßgeblich für das queerfreundliche Image seines Landes mitverantwortlich. Er feiert nicht nur seit Jahren öffentlichkeitswirksam auf den CSDs des Landes, sondern formte Kanada Schritt für Schritt immer diverser und liberaler. Musste sich das Land 2020 den ersten Platz noch mit Schweden und Malta teilen, steht Kanada 2021 nun allein an der Spitze des Gay Travel Index.Vorjahresmitsieger Schweden muss sich wegen der verschärften Indexregeln in den Rubriken Trans*- und Interrechte ganz konform der Identitätspolitik-Debatte geschlagen geben und verliert Punkte, weil ein Pronomen für das dritte Geschlecht zwar nice to have ist, Gesetze zur Anerkennung, der Verzicht auf erniedrigende psychologische Gutachten und ein modernes Abstammungsrecht aber wichtiger.bewegt sich dank Verbot von Konversionsverfahren zwar um einen Punkt aufwärts und teilt sich mit Australien, Island und Taiwan den 10. Platz, muss sich aber immer noch Ländern wie Uruguay und sogar dem Nachbarn Österreich unterordnen.