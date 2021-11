Quickie vom 28. Nov. 2021, eingestellt von StevenStgt

Imist es wieder soweit und die nächste- exklusive für die Gay Community - startet auf eine 11-tägige Reise entlang der Kanaren und Madeira.Den Winter in Deutschland hinter sich lassen, die angenehm warme Temperatur und die sonnigen Tage vor der afrikanischen Küste genießen und einfach Spaß haben an Bord der Vasco da Gama.Neben unterschiedlichen Themenpartys sorgen zahlreiche Künstler und DJs für ein abwechslungsreiches Rahmenprogramm. Mit an Bord sind Edson Cordeiro, Rainer Bielfeldt, DJ Chris Bekker und DJ Rony Golding.Die deutschsprachige Gay Cruise sticht für die Community in See: 11-tägige Kreuzfahrt ab/bis Gran Canaria:Bei Buchungen vom 25.11. bis 02.12.2021 gibt es für die Spartacus Gay Cruise 50% Ermäßigung beim Reisebüro Treffpunkt Schiff in Ludwigsburg.