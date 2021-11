Quickie vom 13. Nov. 2021, eingestellt von StevenStgt

Nach einem Jahr Zwangspause findet vor dem internationalen Welt-Aids-Tag amwieder die großeim Tstatt.Jakob Nacken führt durch ein buntes Programm, das verschiedene Musikstile, Comedy, Artistik und Performance umfasst.Mit dabei in diesem Jahr ist unter anderem der Handglockenchor GLOX, der 37 Glocken kommen aus Plumsteadville in Pennsylvania; Julia Wahl von Polemotions, die Luftakrobatik in allen Facetten von Pole Dance auf die Bühne bringt; die Wushu Akademie mit akrobatische Highlights und Johann Theisen als Komiker, Zauberer und Musiker.Das in Tübingen einmalige Varieté bedeutet nicht nur beste Unterhaltung, sondern ist auch eine tolle Unterstützung für die Aidshilfe: Der Erlös kommt der Unterstützung für Menschen mit HIV/ Aids, Hepatitis, Drogenproblemen und der Präventionsarbeit der Aidshilfe zugute.