Derfindet in diesem Jahr endlich wieder statt.Wir treffen uns wieder,( 25.11. / 02.12. / 09.12. / 16.12 und 23.12.21 ) ab, zur traditionellen LGBTQ Veranstaltung auf dem Stuttgarter Weihnachtsmarkt.Damit wir ausreichend Platz bieten können und den CoVid19 Regeln entsprechen. Haben wir uns in diesem Jahr, für die Eisbahn „Wintertraum“ auf dem Schlossplatz entschieden.Mit dem Flyer des Gaynachtsmarkt bekommt Ihr wieder jeweils 50.- Cent Rabatt auf 4 Getränke Euerer Wahl! Selbstverständlich sind die Flyer auch an den Terminen, ab 21:00 Uhr im Rubens zur Carry On Party einlösbar.Die Flyer gibt es ab sofort im Rubens und bei den nächsten Terminen von Lovepop und Fame!