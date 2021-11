Quickie vom 30. Okt. 2021, eingestellt von StevenStgt

buchtipp

|

Die neue Ausgabe "ist soeben erschienen und liegt für Euch imzur Abholung bereit.Dieser Band möchte einladen, wieder nach draußen zu gehen und das Leben zu feiern, in der Realität, in der Fantasie, in der Erinnerung. So finden sich hier Bilder und Texte zum Thema Cruising und Sex in Parks, an Pools und Stränden, beim Wandern und Reisen, Sportswear und FKK in der Sommerhitze und last but not least eine große Überraschung im kühlen Dunkel einer römischen Basilika.»Mein schwules Auge« erscheint jährlich seit 2003. Ab 2018 ist es zweisprachig deutsch und englisch (nur Gedichte werden in der Originalsprache gelassen) und hat ein grösseres Format.Mittlerweile wurden Texte und Bilder von über 500 internationalen Künstlern, Fotografen und Autoren veröffentlich, darunter neben zahlreichen jungen aufstrebenden Talenten viele bekannte Namen. Es ist den Herausgebern unter anderem ein Anliegen, überraschende Perspektiven jenseits des westlichen »Gay Way of Life« vorzustellen.Das Buch kann auch ganz bequem und einfach imbestellt werden.