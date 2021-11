Quickie vom 27. Okt. 2021, eingestellt von StevenStgt

stuttgart

Nach dem wahnsinnigen-Comeback im Oktober wird auch im November das White Noise wieder gerockt.Bei der Lovepop sind alle willkommen, egal ob schwul, lesbisch, bi, trans oder hetero, alt oder jung, schwarz oder weiss. „Queer – Straight – Whatever“ ist unser Motto.Am 13. November rockt NiciNation die White Noise Bar mit Wildestyle Pop, Dance, Black & Queer Classics. Legendär ist Nici's Set beim CSD Stuttgart 2019 auf dem Schillerplatz, man sagt, so habe der Platz noch nie getobt. Bekannt ist sie aber auch von vielen queeren Parties in der ganzen Republik, darunter die Pink Heaven & die Queer Rooftop in München.Für die elektronische Tanzmusik im White Noise Club sorgen Martin Rapp und Alexander Maier. Martin ist seit 2008 Lovepop-Resident, stand u.a.schon in Berlin, Köln, Wien und Zürich an den Decks und ist auch im Climax oder in der Romantica ein gern gesehener Gast-DJ. Alexander Maier ist nicht nur DJ sondern auch Produzent und produziert u.a. für Moodmusic. Er war Resident im legendären Rocker 33, hat seine eigene Partyreihe „Maier's Lab“ in der Romantica und legt u.a. regelmässig im Kowalski, Climax und auf Fridas Pier auf.Der Eintritt beträgt 10€, los geht es um 23 Uhr. Alle Infos zur Party findet Ihr in unserem Facebook-Event (Link unten).