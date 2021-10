Quickie vom 16. Okt. 2021, eingestellt von jokersven

Sie suchen sichere, professionelle und kostenlose Beratung über Email, Chat oder Video? Sie wollen erstmal anonym bleiben? Sie suchen Unterstützung in Fragen der sexuellen Orientierung oder geschlechtlichen Vielfalt? Für sich selbst, für Angehörige oder Freund*innen? Oder Sie suchen als Fachkraft Informationen oder Beratung in Ihrem Arbeitskontext?

Dann wenden Sie sich an uns. Wir antworten in der Regel innerhalb von zwei Werktagen auf Ihre Email-Anfrage. Sie können auch direkt einen Termin bei einem_r unserer Berater_innen buchen. Diese sind qualifiziert in verschiedensten Beratungsansätzen, zudem absolvierten alle eine Weiterbildung in der systemischen Onlineberatung. Darüberhinaus stehen wir in Sprechstunden (montags 17-19 Uhr, mittwochs 18-20 Uhr) direkt zu einem Live-Chat zur Verfügung. Alle weiteren Infos hier.

Das Projekt „Onlineberatung von und für LSBTTIQ Menschen in Baden-Württemberg" wird gefördert aus Mitteln der Deutschen Fernsehlotterie.

Quelle: beratung-lsbttiq.net