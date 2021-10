Quickie vom 2. Okt. 2021, eingestellt von StevenStgt

party : stuttgart

Dieist amnach 19 Monaten Corona-Pause in ihrem Heimatclub White Noise in der Stuttgarter Innenstadt zurück.Wir sind gespannt auf die neue Zeit und freuen uns wieder mit Euch in der gewohnten Umgebung feiern zu können.Musikalisch werden wir Euch, wie von der Lovepop gewohnt, im White Noise weiterhin auf 2 Floors mit Pop und Elektronischem versorgen.Die White Noise Bar wird von Matthew Black mit Wildestyle Pop, Dance, Black & Queer Classics beschallt. Bekannt ist er von vielen queeren Parties in der ganzen Republik, darunter das “Bunte Rauschen” in Karlsruhe oder die “Himbeerparty” in Mannheim.Für die elektronische Tanzmusik im White Noise Club sorgt das neue Stuttgarter DJ Duo Bang & Cherry. Es setzt sich aus den DJs Umbra und Ben Hille zusammen, beide bekannt aus dem Climax, der Romantica oder dem Kulturkiosk. An ihrer Seite steht Tiffany la Fox, er stand u.a. auch schon im Lehmann an den Decks. Die 3 spielen - teilweise B2B - Full-Bandwidth-House quer durch alle Sparten, angereichert mit feinem Diskoglitzer & allem was Spaß macht.Der Eintritt beträgt 10€, los geht es um 23 Uhr. Alle Infos, auch zu den Corona-Regeln, findet Ihr auf unserer Homepage und in unserem Facebook-Event (die Links findet Ihr unten).