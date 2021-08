Quickie vom 26. Aug. 2021, eingestellt von StevenStgt

szene : stuttgart

Zum diesjährigenamgibt sich der Stuttgarter OB Dr. Frank Nopper die Ehre, informiert sich über die Arbeit der Weissenburg und unterhält sich mit den Gästen.Der OB wird gegen 13 Uhr zu uns kommen und hat ungefähr eine Stunde für uns Zeit.Wer also nicht nur Weißwurst, Kaffee und Kuchen und Leckereien vom Grill genießen will, sollte schon am Mittag bei uns zu Gast sein.Kuchenspenden sind willkommen. Gesucht werden auch noch Menschen, die den Tag über aushelfen, die Gäste zu bedienen.