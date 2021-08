Quickie vom 22. Aug. 2021, eingestellt von StevenStgt

Nach unserer unglaublich schönen Premiere am 1. August kehren wir zum Abschluss unserer kleinenAir-Reihe am 12. September wieder auf Fridas Pier zurück.Es wird wieder ein gechillter Sonntag mit Pop auf dem Sonnendeck von DJane Käry & Lisa la Vocal und elektronischer Tanzmusik auf dem Pier von Marco Bastone & Martin Rapp. Die Künstlergruppe Falabares & Friends verzaubert am Abend mit unglaublicher Jonglage.Los gehts auf dem geilen Gelände am Neckarufer um 15 Uhr und wir feiern bis tief in die Nacht. Es darf getanzt werden!Auf Grund der neuen Corona-Verordnung hat sich einiges bezgl. des Vorverkaufs geändert, Alles dazu und zu den neuen Regeln findet Ihr in unserem Facebook Event, der Liink ist unten zu finden.