Quickie vom 8. Aug. 2021, eingestellt von jokersven

szene : stuttgart

|

Großartige Neuigkeiten! Das Café in der Weissenburg ist wieder geöffnet. Nach fast 9 Monaten gab es am vergangenen Mittwochabend das erste Mal wieder Leben im Café. Theke und Küche sind wieder in Betrieb, mindestens so lange die momentanen Corona-Bestimmungen gelten. Natürlich gelten die schon gewohnten Aufzeichnungspflichten und Hygieneregeln wieder. Die Bedingungen, die bei der letzten Wiedereröffnung galten, sind wieder in Kraft. Betreten des Cafés ist bis zum Tisch nur mit Maske erlaubt, Eingang und Ausgang sind weiterhin getrennt. An der Theke darf wegen des fehlenden Mindestabstands zum Thekenpersonal weiterhin nicht gesessen werden. Gäste, die sich auf diese Regeln einlassen können, sind herzlich willkommen.



Das Café ist wieder geöffnet! (Bitte gängige Corona-Regeln beachten)

Mo: geschlossen

Di: 19 – 22 Uhr

Mi: 19 – 22 Uhr

Do: 19 – 22 Uhr

Fr: 19 – 22 Uhr

Sa: geschlossen

So: 15 – 20 Uhr

Quelle: weissenburg.de