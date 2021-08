Quickie vom 1. Aug. 2021, eingestellt von StevenStgt

party : stuttgart

Nach dem grandiosen Erfolg vonim Sommer 2020 geht es am, auch dieses Jahr wieder in den Wald.Wir feiernbis in die Nacht hinein Open Air bei Weitmanns Waldhaus einen gechillten Lovepop Nachmittag & Abend. Das Waldhaus mit seinem riesigen, gemütlichen Biergarten liegt in den Wäldern des Stuttgarter Westens unterhalb des Birkenkopfs.Für fluffigen & gechillten Sommersound von Pop bis Elektronischem sorgen unsere DJs Matthew Black & Andy RX, beide sind von vielen queeren Partys quer durch die Republik bekannt.Für das leibliche Wohl wird mit einer Grillstation, mit einem Cocktail-Truck und mit Getränkeständen gesorgt. Der angrenzende Sportplatz kann für Frisbee, Federball etc. genutzt werden, Flächen für mitgebrachte Picknickdecken sind vorhanden.Nach Einbruch der Dunkelheit sorgt eine grosse Feuershow von Mikha (Infinity Feuershows) für den Höhepunkt.Auch dieses Jahr sind die Stuttgarter Bären wieder mit im Wald und treffen sich bei der "Forest of Love" zu ihrem ersten Bärenstammtisch 2021.