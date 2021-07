online

Joseph Nama ist Musiker, Tänzer und Choreograph. In Kamerun hat er seine Karriere begonnen – doch dann wurde bekannt, dass er schwul ist. Zunächst versuchte er, trotzdem weiter in seinem Heimatland zu leben und zu arbeiten – doch er wurde verhaftet, ihm drohten mehrjährige Gefängnisstrafen- Schließlich floh er nach Europa. In Athen stellte er seinen Asylantrag. Im Community Center der Hilfsorganisation Safe Place Greece gibt er Tanzunterricht – wirklich arbeiten kann er nur teilweise. Er möchte seinen Beruf ausüben, damit seinen Lebensunterhalt verdienen. Mit Hilfe von just human e.V. plant er ein erstes Tanzprojekt, mietet einen Raum, kauft Ausstattung und Deko, plant sein Programm – und dann bricht die Corona-Pandemie aus. In einem Zimmer mit fünf anderen Männern hofft er nun auf das Ende des Lockdowns. Sein Asylantrag wurde inzwischen bewilligt.



just human e.V. hat Joseph Nama in Athen kennengelernt und ein ausführliches Interview mit ihm geführt. Er und andere LGBTIQ Geflüchtete berichten im Film „Fluchtgrund Liebe“ über ihre Situation im Heimatland, ihre Flucht, ihre Hoffnung auf ein freies Leben.



In Kooperation mit dem Regenbogenrefugium Stuttgart informiert just human e.V. über die Lage Geflüchteter - auch hier in Stuttgart.



Eintritt: frei.

So. 27.07.2021 | 20.30Uhr | online