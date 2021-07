Quickie vom 23. Juli 2021, eingestellt von jokersven



So. 25.07.2021 | 20.30Uhr | online

Lesung und Diskussion mit dem Autor und Historiker Dr. Lutz van Dijk und LSBTTIQ-Geflüchteten des Regenbogen Refugiums der Weissenburg e. V.Van Dijk liest aus seinem, auf wahren Begebenheiten basierenden, Roman „Kampala – Hamburg“. Der 16-jährige David aus Ugandas Hauptstadt Kampala lernt im Internet den 18-jährigen David aus Hamburg kennen. Im Profil des Deutschen steht, was in Uganda zu einer Gefängnisstrafe führen kann: „Ich unterstütze Rechte sexueller Minderheiten in Afrika!“. Der Ugander weiß, dass ihm Gewalt und Gefängnis drohen, wenn er sein Heimatland nicht bald verlässt. Er hat keine Zeit zu verlieren. Wird David aus Hamburg am Ende Wort halten?