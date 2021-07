Quickie vom 8. Juli 2021, eingestellt von StevenStgt

Derwird in diesem Jahr am, als Kundgebung auf dem Stühlinger Kirchplatz in Freiburg stattfinden.Das Programm mit Redebeiträgen, Shows und Musik beginnt umund wird bis mindestens 20 Uhr gehen, eventuell länger.Umrahmt wird das ganze von Infoständen und es gibt wie immer ein fantastisches veganes Catering von Amara vor Ort.Bis zuletzt wurde geplant und versucht eine CSD-Parade durchzuführen. Aufgrund der Einschränkungen rund um die Coronapandemie und der politischen Entscheidungen, die diesbezüglich getroffen wurden und werden, ist es jedoch kaum möglich eine Parade zu planen, die auch nur annähernd an die Paraden vor Corona anknüpft. Weder die Anzahl der Teilnehmenden, noch die Anzahl an Paradewagen und das offene und herzliche Flair, welches unsere CSD-Parade ausmacht, können unter den derzeitigen Auflagen verwirklich werden.Ähnlich verhält es sich auch mit der großen CSD-Party.