Der Stuttgarter Künstlerhat die Corona-Pandemie genutzt, um eine neue Serie von Comics zu zeichnen. Unter dem Titel „Ausgetanzt“ sind zwischen März und November 2020 eine Reihe von „Einblattwitzen“ sowie Comics entstanden, die sich mit dem Alltag unter Corona auseinandersetzen – mal komisch, mal tragischAus den Einzelblättern ist nun dieentstanden, in der die Comics von Hannes Steinert gezeigt werden.Die Ausstellung ist vonzu Gast in Lauras Künstlertreffpunkt Pfarrstraße 15 direkt nebenVon Donnerstag bis Samstag ist der Künstler vor Ort und erklärt seine Bilder.Nähere Informationen in der TOM‘S BAR.Amfindet die Eröffnung der Ausstellung „Ausgetanzt“ Comics von Hannes Steinert und Präsentation des Buches, Eröffnung durch Laura Halding-Hoppenheit statt.Einführende Worte gibt es von Janka Kluge in Lauras Künstlertreffpunkt in der Pfarrstraße 15, direkt neben TOM‘S BARAmfindet eine Signierstunde innerhalb „Ausgetanzt“ Comicausstellung mit dem Künstler Hannes Steinert in Anwesenheit der Verleger und Galeristen Jan van Straten und Sandro Kortenkass in Lauras Künstlertreffpunkt Pfarrstraße 15, direkt neben TOM‘S BAR statt.