Quickie vom 4. Juli 2021, eingestellt von StevenStgt

party : stuttgart

|

Uferstraße 107 - direkt am Neckar

Zum CSD Stuttgart 2021 feiert dieamihre legendäreerstmals Open Air aufEs wird ein chilliger Tag bei entspannter Musik, mit leckerem Catering von der Foodstation und natürlich mit feinen Drinks. Nicht nur der Uferbereich des Neckars mit seinem Industrie-Look - es handelt sich um eine stillgelegte Kohle-Verladestation - wird geöffnet sein, auch das Sonnendeck des zum Club umgebauten Frachtschiffes “Wilhelm Knipscheer“ mit seiner Bar lädt zum Verweilen ein.Musikalisch werden wir Euch, wie von der Lovepop gewohnt, mit Pop und Elektronischem versorgen.Den Pop-Part auf dem Sonnendeck übernimmt DJ NT aus Augsburg, der die Lovepop 2008 nach Stuttgart brachte und erstmals seit seinem Abschied aus Stuttgart wieder an den Decks steht. An seiner Seite steht NiciNation aus Bamberg, die schon den CSD 2019 auf dem Schillerplatz und im White Noise rockte.Die elektronische Musik durch alle Sparten auf dem Pier kommt von Femcat, Chefin unseres befreundeten Nachbarclubs Romantica und von unserem Resident Martin Rapp, der seit Anfang an bei der Lovepop für elektronische Tanzmusik sorgt.Als besonderes Highlight haben wir für den Abend noch das Skaramouche Stelzentheater eingeladen.Die Veranstaltung beginnt umundDer Eintritt beträgt 10€, ein Teil davon kommt dem CSD Stuttgart zu Gute.Wir bitten darum, Tickets im Vorverkauf zu sichern. Alle Infos dazu in unserer Facebook-Veranstaltung.