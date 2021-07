Quickie vom 4. Juli 2021, eingestellt von StevenStgt

, so lautet das Motto des diesjährigen Christopher Street Day (CSD) inStuttgart ist bunt – geht aber bunter: Was früher im Verborgenen geschah, ist heute sichtbarer und Vielfalt kann offener gelebt werden. Diese Sichtbarkeit, die der Stadt erst ihren bunten Anstrich verlieh, ist das Ergebnis harter Arbeit. Mit „Schaffe, schaffe – bunter werden“ wollen wir den Fokus auf diesen gemeinsamen Arbeitsprozess legen.Keine Frage: Das Christopher Street Day (CSD)-Kulturfestival kann in diesem Jahr nicht in der gewohnten Form stattfinden. Klar ist jedoch auch, dass der CSD Stuttgart nicht einfach ausfallen darf.Im Rahmen dessind daher vielfältige Aktionen, diverse Veranstaltungen und verschiedene Maßnahmen im öffentlichen, sowie digitalen Raum geplant.