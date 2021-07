Quickie vom 4. Juli 2021, eingestellt von StevenStgt

csd : konstanz

|

So wird es auch in diesem Jahr einen CSD Konstanz + Kreuzlingen unter dem Motto "Vielfalt kennt keine Grenzen" geben.

Aufgrund der noch immer unsicheren Situation, in Bezug auf die Eindämmung der COVID19 Pandemie, stand die Demo zumlange auf der Kippe.Die Änderungen in den Inzidenzen und Verordnungen lassen nun kleinere Planungen zu. Es wird eine Fußgänger- Demo und Ansprachen, im Stadtgarten geben.Start derist nun am, umauf dem Bodanplatz. Anschließend geht die Demo durch die Konstanzer Innenstadt und endet gegen ca. 13.30 Uhr am Stadtgarten Konstanz mit einer Ansprache.Danach besteht die Möglichkeit, sich zum Picknick im Seeburgpark zu treffen. Das Fest im Stadtgarten und die Party im Konzil fallen jedoch, aufgrund der Corona Vorgaben aus.