Es ist so weit. Am, um, öffnen für Euch die Türen zum neuenin Stuttgart.Natürlich unter Beachtung der aktuellen Corona-Verordnung. Daher sind die Plätze leider begrenzt. Zur Registrierung nutzen wir die Luca-App, die Corona-Warnapp und stellen Formulare in Papierform zur Verfügung.Für den Start um 19:00 Uhr empfehlen wir eine Reservierung an reservierung@reboots-bar.de. Diese ist erst nach Bestätigung wirksam.Da dann ja einige auch weiterziehen, könnt ihr es später natürlich auch "auf gut Glück" probieren.Die neuen Betreiber Sascha Diener und Tobias Schoob freuen sich auf Euch und auf den Start, der eine über zweijährige Planungs- und Bauphase ins Finale führt.