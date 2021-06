Quickie vom 20. Juni 2021, eingestellt von StevenStgt

Quelle: LSVD

Sog. "Vertrauens-Anwälte" des Auswärtigen Amts haben offenbar homo- und bisexuelle Asylbewerber in ihren Herkunftsländern geoutet – obwohl dort lange Inhaftierungen oder gar die Todesstrafe drohen.Der Lesben- und Schwulenverband Deutschlands (LSVD) erhebt schwere Vorwürfe gegen die Bundesregierung. Es geht um mehrere Fälle von schwulen, bisexuellen und lesbischen Asylsuchenden, die bei Nachforschungen in den Herkunftsländern zwangsgeoutet worden seien.Betroffen sind Asylbewerber aus Pakistan, Nigeria, Kamerun und Tansania. In diesen Ländern kann Homosexualität mit langen Gefängnisstrafen bestraft werden, in Pakistan und Teilen Nigerias droht sogar die Todesstrafe.„Die menschenfeindliche und üble Praxis der Zwangsoutings von Schutzsuchenden muss sofort abgestellt werden“, sagt der queerpolitische Sprecher der Grünen-Bundestagsfraktion, Sven Lehmann. Seine Kollegin Ulle Schauws ergänzt: „Menschen, die in Deutschland Schutz vor Tod und Verfolgung suchen, dürfen durch deutsche Behörden nicht weiter gefährdet werden.“