Am 12. September kehren wir dann wieder an den Neckar zurück und feiern nochmal auf Fridas Pier.



Alle Details zu den Veranstaltungen werden wir ab Ende Juni nach und nach auf unseren sozialen Kanälen (Lovepop Stuttgart, Facebook und Instagram) und auf unserer Homepage.

Diemeldet sich mit 3 grossen Sommer Open Airs nach 17 Monaten Pause - mit einer Ausnahme, der "Forest of Love" im August letzten Jahres - zurück!Wir starten ammit der legendärenim Rahmen des CSD Stuttgart, diesmal auf Fridas Pier, direkt am Neckar gelegen.Amfolgt die 2. Auflage vonin Weitmanns Waldhaus, in den Wäldern des Stuttgarter Westens.