6. Juni 2021

szene : freiburg

Im August 2020 hat die Stadt Freiburg im Breisgau mit dem Fetisch-Stammtisch-Freiburg einen Treffpunkt der schwulen Fetisch & Leder Szene erhalten. Die stattgefundenen Stammtisch-Abende jeweils am 1. Freitag im Monat waren eingroßer Erfolg und in dieser Art für die Region Südbaden-Dreiländereck einzigartig.Nun hat sich aus diesen Stammtischtreffen der, kurz FLC-Dreiländereck gegründet.Derbleibt derin der Stadtund steht für alle offen zur Teilnahme.Neu ist nur, dass der FLC-Dreiländereck die Organisation übernimmt.Weiter plant der FLC-Dreiländereck einmal im Jahr ein großes Social anzubieten, Gruppen Teilnahme am CSD zu organisieren, Grillabende, Wanderungen, Motorradtouren stattfinden zu lassen. Auch die Zusammenarbeit mit anderenGruppen, Vereinen, Bars und Restaurants steht bei uns im Fokus.Und der neue Club such jetzt noch aktiv nach einem Clubheim.